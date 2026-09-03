Yeniçağ Gazetesi
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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi

Antalya'da Serik Devlet Hastanesi'nde afet planı kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Yangın alarmı çaldı. İkinci kattaki cerrahi serviste çıkan yangın senaryosunda hastalar, hasta yakınları ve sağlık personeli güvenli şekilde tahliye edildi.

Kaynak: İHA
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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi - Resim: 1

Antalya'da Serik Devlet Hastanesi'nde, 2026 yılı Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta hasta, hasta yakınları ve personel güvenli şekilde tahliye edildi.

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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi - Resim: 2

Serik Devlet Hastanesi'nde yangınlara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi ve ekiplerin koordinasyonunun artırılması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat senaryosu gereği hastanenin ikinci katındaki cerrahi serviste yangın çıktı. Yangın alarmının devreye girmesinin ardından hastanede acil anonslar yapıldı. Senaryo kapsamında personel, hastalar ve hasta yakınları güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar ile dumandan etkilenen kişilere, Acil Servis sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi - Resim: 3

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri muhtemel bir yangın durumunda hastaların hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi, yangına müdahale ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta sağlık çalışanları usta oyuncuları aratmadı.

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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi - Resim: 4
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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi - Resim: 5
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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi - Resim: 6
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Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi - Resim: 7
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