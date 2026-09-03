Hastanede alarm çaldı: İkinci kattaki hastalar saniyeler içinde tahliye edildi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri muhtemel bir yangın durumunda hastaların hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi, yangına müdahale ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta sağlık çalışanları usta oyuncuları aratmadı.