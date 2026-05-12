Olay, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede hizmetli olarak görev yapan M.G. isimli şahsın, kurum deposundaki malzemeleri dışarı çıkararak bir market çalışanına teslim ettiği belirlendi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, hırsızlık olayının münferit değil, sürekli ve planlı olduğu saptanınca teknik ve fiziki takip kararı alındı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, M.G. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen K.D., Y.E., E.Ö., Y.T., M.C. ve F.O. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

"Kamu kurumu aleyhine hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.