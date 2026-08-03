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Kaynak: İHA

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir kişi, tedavi gördüğü hastanenin çatısına çıktı. Durumu fark eden yakınları ve görevliler, A.Z.’yi sakinleştirerek bulunduğu yerden güvenli biçimde indirdi.

Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’ndeki Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

Tedavi gördüğü belirtilen A.Z.’nin hastanenin çatısına çıktığını fark eden yakınları ile ekipler, kendisini ikna etmek için çalışma başlattı.

A.Z.’nin gazetecilerin bölgeye gelmesini istediği belirtilirken, yakınlarından biri sohbet ederek ve birlikte karpuz yeme teklifinde bulunarak kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna edilen A.Z., çatıdan güvenli şekilde indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hastanenin servisine alındı.