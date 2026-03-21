Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde madde etkisinde kaldığı görülen bir şahsın hastane bahçesindeki görüntüsü görenleri korkuttu. Bilinç dışı hareketler yapan şahsı fark eden vatandaşlar korkarak durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlileri şahsı kendine getirmeye çalıştı.

Öte yadan Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 191 kapsamında sıkı bir şekilde uygulanıyor. Uyuşturucu madde kullanma, bulundurma veya satın alma suçlarında temel yaklaşım, kişinin tedavi edilmesi ve denetimli serbestlik altında tutulmasıdır.

TCK'nın 191. maddesi gereğinde uyuşturucu madde kullanırken veya bulundururken ilk kez yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcısı tarafından 5 yıl süreyle kamu davasının ertelenmesine karar verilir.