Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde meydana gelen kazada hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ambulansta yaralanan 1 sağlık personeli ile otomobilde yaralanan 1 kişinin ilk müdahalesini yaptı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.