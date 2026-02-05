Korkunç kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Kenan B. idaresindeki 33 DGH 79 plakalı içinde hasta bulunan ambulans ile Melih B. yönetimindeki 38 ADM 056 plakalı cip, 34’üncü cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans şoförü Kenan B., cip sürücüsü Melih B. ile ambulansta bulunan Necati B., Elif K. ve Yusuf K. yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.