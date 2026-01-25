Ekonomide iyileşme artık resmi raporların satır aralarından çıkıp manşetlere taşınıyor. Dezenflasyon patikası, sürdürülebilir büyüme, güven artışı… Doktorlar kalabalık; biri Merkez Bankası, diğeri Hazine, öteki piyasa yorumcusu. Hepsinin elinde aynı film: grafikler aşağı eğimli, rakamlar “iyi huylu”. TÜİK, 5 Ocak 2026’da Aralık 2025 enflasyonunu açıklıyor: Yıllık %30,89. Aylık artış %0,89. Politika faizi kademeli indiriliyor, yabancı sermaye kapıyı çalıyor, yıl sonu beklentileri %20–23 bandına demir atmış. Doktor gülümsüyor: “Artık koşabilirsin.”

Ama hasta hala yatakta doğrulurken başı dönüyor.

Ekonomi hastamız, uzun bir ateşli dönemden sonra ilk kez ayağını yere basmaya çalışıyor. Fakat daha ilk adımda dizleri titriyor. Çünkü ateş düşmüş olabilir ama ağrı dinmemiş. Hele bir yer var ki, hala zonkluyor: mutfak. Ekonomi yataktan kalkıyor ama mutfak yanıyor. Dezenflasyon rüzgarı esiyor denirken, sebze tezgahı soba gibi alev alev. Ocak’ta domates, biber, patlıcan fiyatları bir anda sıçrıyor; hasta elini ocağa uzatıyor, avuç içi kavruluyor. “İyileştin” demek için erken değil mi?

Resmi rakamlarla vatandaşın hissi arasındaki uçurum artık bir makas değil, bildiğiniz uçurum. TÜİK %30,89 diyor, ENAG %56,14. Doktor termometreye bakıp “37 derece” diyor, hasta ter içinde titriyor. Termometre kırık mı, yoksa hastanın algısı mı bozuk? Asıl soru bu. Çünkü hasta aynaya bakıyor, göz altları çökmüş, raporda ise “hafif ateş”.

Bu farkın ilk sebebi, tüketim sepetinin gerçek hayattan kopukluğu. TÜİK’in sepetinde gıdanın ağırlığı %25–30. Ortalama bir hane için makul olabilir. Ama asgari ücretli ya da emekli için mutfak, hayatın ta kendisi. Gelirin yarısından fazlası gıda, kira, fatura ve ulaşıma gidiyor. Ortalama düşüyor ama ağırlık binen yer hep aynı: sofra. Sofrada bir uçurum açılmış durumda. Resmi veriler “gıda %28 arttı” diyor, vatandaşın tabağında artış %50’yi, %70’i, bazen %100’ü zorluyor. Bir elma eskiden cebe sığıyordu, şimdi cebi yakıyor.

İkinci neden, sık alınan ürünlerdeki yapışkan fiyatlar ve meşhur shrinkflation. Market poşeti artık taş gibi ağır. İçinde aynı ekmek, aynı süt, aynı yumurta var ama sanki içine tuğla doldurmuşlar. Poşetin dibi delik: para akıp gidiyor, malzeme azalıyor. Resmi veri gramaj düşüşünü, kalite kaybını ölçemiyor. Ama hasta ölçüyor; eliyle, gözüyle, cüzdanıyla.

Üçüncü faktör psikoloji. Yıllardır yüksek enflasyon yaşayan bir toplum, zam refleksini içselleştiriyor. “Yarın daha pahalı” korkusu bugünün fiyatına ekleniyor. Enerji ve tarım girdilerinde dövize bağımlılık sürüyor. Maliyet kronik, ağrı kalıcı. Gıda enflasyonu bu yüzden yavaş bir zehir gibi işliyor. Her alışverişte bir damla... Sebze zamı, süt zamı, et zamı… Doz azalmış olabilir ama zehir hala dolaşımda. Vücut alışıyor, ruh yoruluyor.

Rakamlar da bunu fısıldıyor aslında. TÜİK’e göre Aralık 2025’te gıda ve alkolsüz içecekler yıllık %28,31 arttı; aylık artış %1,99. “Normalleşme” diyenler için yeterince iyi. Ama alternatif hesaplamalarda tablo başka. ENAG ve Birleşik Kamu-İş, Ocak 2026’da gıdada aylık %7’yi aşan artışlar görüyor. Yıllık hissedilen baskı %40–50 bandında. Mutfak yangını kolay sönmüyor.

Neden? Çünkü tarladan sofraya giden yol hala uzun ve çukurlu. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi %30–35 bandında. Mazot, gübre, yem, tohum… Büyük kısmı ithal, dövize endeksli. Üretici çıkaramıyor, fiyatı yansıtıyor. Üstüne mevsimsellik ve iklim şokları ekleniyor. Kışın sera maliyetleri, don, kuraklığın artçıları. Ocak ayları sebzede hep serttir; bu yıl da istisna değil. Bir de aracı katmanları var: hal, nakliye, depolama, zincir market marjları. Dünya gıda fiyatları gerilerken, yereldeki verimsizlik ve fırsatçılık fiyatları yukarıda tutuyor.

Protein tarafı ise ayrı bir dosya. Et, süt, yumurta… Yem maliyeti yüzünden zamlar yapışkan. Bir yumurtaya gelen 1–2 liralık artış, genel enflasyondan çok daha fazla hissediliyor. Çünkü o yumurta sabah kahvaltısında, çocuğun önünde duruyor. Grafik değil, gerçek.

Bütün bunların üzerine bir de “Ocak etkisi” biniyor. Asgari ücret zammı sonrası fiyat ayarlamaları, beklentiyle birleşip gıdaya ekstra yük bindiriyor. Üretici de satıcı da “yarın daha pahalı olur” diyerek bugünden zam yapıyor. Dezenflasyon yolu çöl gibi: uzakta serap var ve yaklaştıkça kaçıyor. Hasta yürümeye çalışıyor ama ayakları kumda batıyor.

Doktoru tamamen haksız saymak da kolaycılık olur. Dezenflasyon süreci gerçekten doğru yönde. 2026’da genel enflasyon %20’nin altına inebilir. Kağıt üzerinde iyileşme var, maraton için kondisyon kazanılıyor. Ama hasta da haklı: “Önce şu mutfak ağrısı geçsin.” Orta sınıfın sofrası kırık tabak gibi; her zamda bir parça daha kopuyor. Doktor “yeni tabak gelecek” diyor, hasta “bu kırıkla mı idare edeceğiz?” diye soruyor.

Final basit ama acı. Rakamlar iyileşmeyi anlatır, hisler gerçeği yaşatır. Dezenflasyon başarıdır; fakat hissedilen enflasyon düşmeden o başarı toplumda karşılık bulmaz. Hasta koşabilir belki ama önce yürüyebilmesi lazım. 2026’nın gerçek cevabı grafiklerde değil, mutfakta. Poşet hafiflediğinde, sofra ucuzladığında… İşte o gün doktorun raporu da hasta tarafından imzalanır.