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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Halit İri / Yeniçağ



Dün paylaştığımız, son kullanma tarihi geçmiş olduğu iddia edilen ürün nedeniyle 7 kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından Hassa Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde çok sayıda ürün toplanarak imha edildi.

Vatandaş sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam etmesi ve benzer durumların yaşanmaması en büyük temennimiz. Denetim gerçekleştiren ekiplere teşekkür ediyoruz.