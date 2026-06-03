Dağdibi Şehit Cengiz Uslu İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluştururken; veliler ve öğretmenler de çeşitli sosyal faaliyetlere katılarak günün tadını çıkardı. Baharın canlı renkleriyle çevrelenen köyde yapılan şenlik, katılımcılara hem eğlence hem de birliktelik imkânı sundu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı Gökmen Akyol, okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla her yıl farklı sosyal etkinlikler organize ettiklerini belirtti. Dağdibi köyünün doğal güzellikleriyle öne çıktığını ifade eden Akyol, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında mayıs ayında öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getiren faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Uçurtma şenliğinin de bu etkinliklerin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Akyol, üç yıldır düzenlenen organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Şenliğin, Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz ile Şehit Cengiz Uslu’nun kardeşi Mehmet Uslu’nun katkılarıyla hayata geçirildiğini dile getiren Akyol, Kaymakam İsmail Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel’in desteklerinin de etkinliğe güç kattığını söyledi. Festival havasında geçen organizasyonda öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek hem sohbet etme hem de kaynaşma fırsatı buldu. Akyol, çocukların uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken eğitim yılının yorgunluğunu da geride bıraktıklarını ifade etti.

Gün boyunca süren etkinliklerde katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, öğrenciler düzenlenen aktiviteler sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.