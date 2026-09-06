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Kaynak: İHA

Muş’un Hasköy ilçesinde bulunan Hasköy Barajı çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Hasköy Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla çalışmaya katıldı.

Vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek için kullandığı baraj çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli noktalardaki atıklar toplandı. Eldivenlerini takarak çalışma yapan gençler, topladıkları çöpleri poşetlere yerleştirdi.

“Daha temiz bir gelecek için el ele” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle baraj çevresinin temiz tutulmasına katkı sağlanırken, çevre bilincinin artırılmasına da dikkat çekildi.

Hasköy Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, gönüllü gençlerle birlikte çevre temizliği gerçekleştirilerek doğaya sahip çıkıldığı ifade edildi.