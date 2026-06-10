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Kaynak: Haber Merkezi

Türk sinemasının hafızalara kazınan karakterleri Hasip ile Nasip, uzun yılların ardından yeni bir yorumla sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir döneme damga vuran Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın canlandırdığı efsane ikili, 2026 yılında modern bir uyarlamayla beyazperdede yer alacak.

Greenart Grup çatısı altında, yapımcı Vahdet Erdoğan imzasıyla hazırlanan proje için senaryo çalışmaları devam ederken, yeniden yapım haklarının da alındığı öğrenildi.

GÖZLER YENİ HASİP VE NASİP’İ CANLANDIRACAK OYUNCULARDA

Sinema kulislerinde en çok konuşulan konuların başında ise Hasip ve Nasip karakterlerine hayat verecek oyuncular geliyor. Türk sinemasının sevilen ikilisinin mirasını devralacak isimler için görüşmeler sürerken, oyuncu kadrosunun haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Filmin dikkat çeken kadın başrol karakteri için de iddialı bir oyuncuyla temasların devam ettiği belirtiliyor.

VAHDET ERDOĞAN: “HASİP İLE NASİP BİZİM İÇİN YALNIZCA BİR FİLM DEĞİL”

Daha önce Nasipse Olur, C Takımı serileri, Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi, Oflu Hoca 6: Define ve Sevince gibi yapımlara imza atan yapımcı Vahdet Erdoğan, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Türk sinemasının seyircisiyle bağını güçlendirecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Hasip ile Nasip bizim için yalnızca bir film değil, Türk sinemasının en değerli miraslarından biri. Ağustos ayında çekimlere başlamayı hedefliyoruz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın bıraktığı büyük mirasın farkındayız. Bu nedenle oyuncu seçimlerinde son derece hassas davranıyor, karakterlerin ruhunu yaşatabilecek isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”



ÇEKİMLERİN AĞUSTOS AYINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Yapım ekibi, hazırlık sürecini tamamladıktan sonra ağustos ayında sete çıkmayı hedefliyor. Yeşilçam’ın kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Hasip ile Nasip’in modern uyarlamasının, hem nostalji severleri hem de yeni nesil izleyicileri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor.

Yeni uyarlama, geleneksel mahalle yaşamını, tatlı çekişmeleri, saf ve samimi aşk hikâyelerini modern hayatın getirdiği beklenmedik olaylarla harmanlayan bir anlatım sunacak. Güçlü prodüksiyonu ve oluşturulacak iddialı oyuncu kadrosuyla Hasip ile Nasip, 2026 yılında vizyona girecek en dikkat çeken yerli sinema projeleri arasında gösterilmeye şimdiden aday.