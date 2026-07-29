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Kaynak: AA

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezler, araçlar ve askeri teçhizatta hasar meydana geldiği ifade edildi.

Hasar tespit çalışmalarının ve olaylara ilişkin bilgi doğrulama sürecinin sürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 32 mensubunun da yaralandığı kaydedildi.