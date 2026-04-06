Türkiye gazetesinden Berat Temiz’in haberine göre; baba Ahmet T., kızının taciz şikayetinin ardından siyasi isimlerin devreye girdiğini öne sürdü. Ahmet T., CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş’in, yanında bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte evlerini ziyaret ettiğini belirterek "Evimize gelerek şikayeti geri çekmemizi istediler. Biz bu talebi kesin bir dille reddettik. Kızımın vefatının ardından, bu isimlerin cenazeye katılmasına rıza göstermediğimi ve gelmemeleri için haber gönderdiğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

16 yaşındaki T.T., Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş; olay sonrası tutuklanan Dede, davanın ilk duruşmasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlamıştı. Adli süreç devam ederken, geçtiğimiz hafta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan T.T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.