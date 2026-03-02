Giresun’un Görele ilçesinde “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Dede, 12 Mart’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.
3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Savcılık, Dede’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Yargılamanın ilk duruşması 12 Mart’ta görülecek.
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
Son yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı seçilen Dede hakkında yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. İlk aşamada hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Savcılığın itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıkan Dede, 10 Şubat’ta “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklandı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, ilgili mevzuat uyarınca 12 Şubat’ta Hasbi Dede’yi Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.
12 Mart’ta başlayacak davada, iddia edilen suçlamalara ilişkin deliller ve tanık beyanları mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.