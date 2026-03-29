Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki bir kız ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sahil Yolu üzerindeki Görele Köprüsü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.’ye, Giresun’dan Trabzon yönüne ilerleyen Adem H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan T.T., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan T.T.’nin, CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden mesaj attığı iddiasıyla yürütülen “cinsel taciz” soruşturmasında müşteki olduğu öğrenildi. Söz konusu davada Hasbi Dede’nin tutuksuz yargılandığı ve duruşmanın 24 Nisan’da görüleceği belirtildi.