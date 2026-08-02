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Kaynak: İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve kırsal mahallelerinde arpa ve buğday tarlalarında hasat sezonu başladı. Ancak üreticiler, bu yıl hasadın önceki yıllara göre daha geç yapıldığını belirtiyor.

GECİKMENİN NEDENİ: BİÇERDÖVER YOĞUNLUĞU

Üreticilere göre hasadın gecikmesinde en büyük etken, biçerdöver sayısındaki yetersizlik oldu. Geçmiş yıllarda Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen ortakçıların son dönemde bölgeye gelmemesi, mevcut makinelerin sırayla hizmet vermesine neden oldu.

Bu durum da hasat sürecinin uzamasına yol açtı.

ÜCRETLER 500 LİRAYA DAYANDI

Sarıgöl’ün Ziyanlar Mahallesi’nde üreticilik yapan Mehmet Gencer, hasadı ancak sıra geldiği için geç gerçekleştirebildiğini söyledi.

Gencer, biçerdöver ücretlerinin saatlik 450 ila 500 lira arasında değiştiğini belirterek, bu artışın temel nedeninin yüksek akaryakıt fiyatları olduğunu ifade etti.

MALİYET BASKISI ARTIYOR

Üreticiler, hasattaki gecikmenin iş planlamasını zorlaştırdığını vurgularken, artan girdi maliyetlerinin tarımsal üretim üzerindeki baskıyı daha da artırdığına dikkat çekti.

Bölgede hasat sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, çiftçiler hem zaman kaybı hem de yükselen maliyetlerle mücadele ediyor.