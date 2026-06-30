Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu

Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu

Büyükçekmece Çakmaklı’da buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün havadan ve karadan müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

Kaynak: DHA
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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 1

Büyükçekmece’de buğday tarlasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek araziyi sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 2
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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 3

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 4

Öte yandan bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü

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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 5
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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 6
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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 7
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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 8
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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 9
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Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu - Resim: 10
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