Büyükçekmece’de buğday tarlasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek araziyi sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hasat zamanı buğday tarlasında yangın faciası: Çiftçinin emeği yanıp kül oldu
Büyükçekmece Çakmaklı’da buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün havadan ve karadan müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.Kaynak: DHA
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Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
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Öte yandan bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü
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