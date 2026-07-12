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Kaynak: İHA

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde tarım arazisinde çalışma yapıldığı esnada çıkan yangında bir biçerdöver alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı. Tarlada hasat gerçekleştirildiği sırada, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü biçerdöverden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen ve tüm aracı saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Görevlilerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, biçerdöver kullanılamaz hale gelerek maddi hasar gördü.

Ekipler, yangının çıkış kaynağını tespit edebilmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.