Hasat bol, rekabet zorlu: Kırmızı altın sahaya indi: Gözünü dev pazara çevirdi

Türkiye'de ihracatçı birlikleri bazında BAİB; geçen yıl gerçekleşen 67 bin ton civarındaki kiraz ihracatının 27 bin tonu ile ilk sırada geliyor. Türkiye'nin son 10 yıllık kiraz ihracatına bakıldığında kilogram bazında düşüş yaşanırken, gelir bazında artış görünüyor. 2016'da 79 bin ton kiraz ihracatı ve 183 milyon dolar gelir sağlanırken, 2020 yılında 87 bin ton ve 224 milyon dolarla rekora ulaştı. 2021'de 71 bin ton, 184 milyon dolar, 2022'de 58 bin ton, 134 milyon dolar, 2023'te 83 bin ton, 215 milyon dolar, 2024'te 67 bin ton, 210 milyon dolar seviyesine ulaşıldı. Don nedeniyle üretimin olmadığı 2025 yılında ise sadece 6 bin ton ve 48 milyon dolar gelir elde edilebildi.