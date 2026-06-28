Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Yangın, Yağcı Mahallesi’nde henüz hasat edilmemiş buğday tarlasında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarlalara da sıçradı.
Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında çiftçiler de traktörlerle tarlaların etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, toplam 100 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü bildirildi.