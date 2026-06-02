Kent genelinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edilen ve hukuki işlemleri tamamlanan yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binanın yıkımı öncesinde polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. İş makineleriyle sürdürülen çalışma sırasında binadan kopan moloz ve parçalar, hemen yanındaki apartmanın dış cephesine isabet ederek maddi hasara neden oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, zarar gören yapıda inceleme başlatarak hasarın boyutunu değerlendirmeye aldı.