Yeniçağ Gazetesi
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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı

Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında dron saldırısına uğrayarak büyük tehlike atlatan Türk şirketine ait "ANT" adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Havadan çekilen görüntülerde saldırının gemide yol açtığı ağır hasar tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 1

Ukrayna’nın Odessa açıklarında 28 Mayıs'ta dron saldırısında hasar gören Türk şirketine ait 'ANT' isimli kargo gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 2

Havadan görüntülenen geçiş sırasında aldığı hasar net şekilde görülen geminin, Yalova'daki tersanede bakıma alınacağı öğrenildi. Öte yandan saldırı sonrası hafif şekilde yaralanan 2 Türk mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 3

İstanbul merkezli Maksimar Denizcilik'e ait 99,8 metre uzunluğunda ve 15,82 metre genişliğindeki 'ANT' isimli kargo gemisi, 28 Mayıs'ta Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında dron saldırısına uğradı.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 4

Vanuatu bayraklı gemide bulunan Türk mürettebattan 2'si saldırıda hafif şekilde yaralandı. Gemide çıkan yangın Ukrayna donanması tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Donanma botlarıyla hastaneye ulaştırılan mürettebatın tedavilerinin ardından geminin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 5

Haktan Denizcilik firmasına ait 'Haktan 1' isimli römorkör ile Türkiye karasularına çekilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşliğinde bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 6

Saldırı sonrasında Ukrayna makamlarınca paylaşılan görüntülerde gemideki hasarın boyutu net olarak görülemezken, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan yapılan geçiş sırasında geminin ciddi şekilde hasar aldığı gözlendi.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 7

Yüklü olduğu öğrenilen geminin ilk olarak Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği, burada yapılacak teknik incelemenin ardından onarımın ekonomik olup olmadığına karar verileceği belirtildi. Geminin tamir maliyetinin yüksek çıkması halinde Aliağa'da söküme gönderilmesinin değerlendirildiği öğrenildi.

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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 8
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Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı - Resim: 9
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Kaynak: DHA
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