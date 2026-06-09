Hasarın boyutu boğaz geçişinde ortaya çıktı: Odessa Limanı’nda dron saldırısına uğramıştı

Yüklü olduğu öğrenilen geminin ilk olarak Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği, burada yapılacak teknik incelemenin ardından onarımın ekonomik olup olmadığına karar verileceği belirtildi. Geminin tamir maliyetinin yüksek çıkması halinde Aliağa'da söküme gönderilmesinin değerlendirildiği öğrenildi.