Fenerbahçe devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Musaba, Mert ve Guendouzi transferlerini yapan sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor forması giyen 16 yaşındaki orta saha Hasan Yakub İlçin'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Hasan Yakub İlçin transferi için Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

Hasan Yakub İlçin, bu sezon Antalyaspor'da 6 maça çıktı 16 yaşında olan Hasan Yakub için Antalyaspor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde resmiyete dökecek.