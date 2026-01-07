Hasan Ufuk Çakır, “Haksızlığın, iftiranın karşısında durmak için geldik; namuslu CHP seçmeni, sahte Atatürk’lerin peşinde olmaz” ifadelerini kullandı. İşte, Hasan Ufuk Çakır kimdir? Nereli, kaç yaşında?

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

1963 yılında Mersinde doğdu. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Şube Müdürü olarak görev yaptı.

TBMM 28. dönem Mersin milletvekilidir. 9 Aralık 2025 tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra CHP'den istafa etti.

ÖZEL HAYATI

Evli iki çocuk babası.