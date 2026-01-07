Hasan Ufuk Çakır, “Haksızlığın, iftiranın karşısında durmak için geldik; namuslu CHP seçmeni, sahte Atatürk’lerin peşinde olmaz” ifadelerini kullandı. İşte, Hasan Ufuk Çakır kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Hasan Ufuk Çakır kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Ufuk Çakır'dan sert sözler - Resim : 1

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

1963 yılında Mersinde doğdu. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Şube Müdürü olarak görev yaptı.
TBMM 28. dönem Mersin milletvekilidir. 9 Aralık 2025 tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra CHP'den istafa etti.

ÖZEL HAYATI

Evli iki çocuk babası.