Venezuela’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı 1450’yi geçti. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından sağ çıkarılanlar için umutlarını korurken, on binlerce kişiden hâlâ haber alınamıyor.
Hasan Sözbilir'den Venezuela uyarısı: 6,5'lik artçılar bekleniyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremlerin ardından 6,5'e varan yıkıcı artçı sarsıntılar beklenebileceğini açıkladı. Sözbilir, benzer ikiz deprem riskinin Türkiye'deki faylar için de araştırılması gerektiğini vurguladı.Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında son 100 yılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığını ifade etti.
Birbirini tetikleyecek şekilde iki ana şok yaşandığını belirten Sözbilir, şunları kaydetti:
"Bu depremler sismolojik anlamda ikiz deprem olarak tanımlanmaktadır. Sismolojik veriler, depremlerin Karayip ile Güney Amerika plakalarının sınırındaki doğu-batı doğrultulu sağ yanal atımlı faylanma mekanizmasıyla geliştiğini ve deprem sırasında plakalar arasında en az 3 metrelik bir yer değiştirme gerçekleştiğini göstermektedir."
"Bu durumda ilk sarsıntıda taşıyıcı sistemleri zayıflayan yapılar, henüz 40 saniye dolmadan meydana gelen ikinci depremde tamamen göçmüş olmalıdır. Bu durumun can kaybını ve fiziksel hasarı dramatik bir şekilde artıracağı öngörülmektedir. İkinci ana şokun 7,5 büyüklüğüne kadar çıkması nedeniyle, yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olması beklenebilir."
Sözbilir, birbirini tetikleyecek şekilde komşu faylar üzerinde gelişen benzer büyüklükteki depremlerin "ikiz deprem" olarak adlandırıldığını, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem olduğunu belirterek, Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının belirlenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
NE OLDU?
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti. USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.
Venezuela’da art arda meydana gelen iki güçlü depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, hafta sonu boyunca 33 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını açıkladı.
Rodríguez, ülke tarihinin “en ağır doğal felaketi” olarak nitelendirdiği depremlerde en az 1450 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını söyledi. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.