Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen'in eksikliği hissedildi.

OSIMHEN'İN YERİNDE ICARDI DEĞİL BARIŞ ALPER OYNUYOR

Trabzonspor maçında Osimhen'in yerine şans bulan ve etkisiz performansıyla ağır eleştirilere maruz kalan Mauro Icardi'yi son iki maçta yedek kulübesinde oturtan Okan Buruk tecrübeli golcünün yerine ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de görev vermişti.

Göztepe deplasmanında attığı golle 3-1'lik galibiyetin mimarlarından olan Barış Alper Yılmaz Kocaelispor karşısında ise gol yollarında beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY'IN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU DÖNEMDE FORMSUZ

Osimhen'in yokluğunda ligde oynadığı son 3 maçta toplam 5 puan kaybeden Galatasaray'da en çok ihtiyaç duyulan dönemde Icardi'nin formsuzluğu Arjantinli yıldıza yönelik tepkileri de beraberinde getirdi.

HASAN ŞAŞ'IN O SÖZLERİ YİNE GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın simge isimlerinden Hasan Şaş Trabzonspor maçı sonrası sporON Youtube kanalında Icardi'yi şu sözlerle uyarmıştı:

"Osimhen yok sahne Icardi'nin dedim. Sen ya bu süreçte oynarsın ya da bu Galatasaray taraftarı seni siler. Eğer Galatasaray şampiyonluğu kaybederse Icardi diye bir oyuncuyu anmaz. Ben biliyorum. Galatasaray'ın genetikleriyle büyümüş bir adamın.

İki sene öncesine kimse bakmaz. Seni bitirirler, ben biliyorum. Ben bunu yaşadığım olaylardan dolayı söylüyorum. Osimhen'in olmadığı yerde sen piyasaya çıkamazsan mücadeleye giremezsen Galatasaray taraftarı seni siler. Galatasaray şampiyon olamazsa taraftar üzüntüsünü bir yerden çıkarır. Bu en başta da Icardi olur."

GALATASARAY TARAFTARLARI KOCAELİSPOR MAÇI SONRASI PAYLAŞTI

Sarı kırmızılı taraftarlar Kocaelispor maçının ardından sosyal medyada Hasan Şaş'ın bu sözlerini paylaşarak Icardi'ye tepki gösterdi.