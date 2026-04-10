Türkiye'de önemli izler bırakan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun hayatını kaybetmesi futbol dünyasını derinden sarsarken en çok da onunla birlikte çalışan ve kendisini yakından tanıma fırsatı bulanları etkiledi.

Lucescu'yu tanıyan herkes onun teknik direktörlük becerilerinin yanı sıra eşsiz bir karaktere sahip olduğunu anlatıyor.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Hasan Şaş da bu doğrultuda Lucescu ile ilgili duygusal bir anısını paylaşarak eski hocasına karşı duyguduğu saygı ve sevgiyi dile getirdi.

HASAN ŞAŞ LUCESCU'YU ANARKEN GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Spor On Youtube kanalında, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Lucescu'nun ne kadar ince düşünceli biri olduğunu anlatan bir anısını paylaşan Hasan Şaş, sözlerini bitirirken sesi titredi ve gözyaşlarına engel olamadı.

🎙️ @Hasansas011 : "Bir gün herkes Lucescu'nun pardesüsünü çok beğendi. Bunu Lucescu'ya söylemişler. Antrenmana bir geldik, tam 24 tane pardesü. Aynı pardesüden futbolcuların hepsine dağıttı." pic.twitter.com/4quG2bpd3V — sporON (@sporontv) April 9, 2026

'PARDESÜDEN FUTBOLCULARIN HEPSİNE DAĞITTI'

Hasan Şaş, "2000 yılının sonunda bir gün Lucescu çok güzel bir pardesü giymiş. Herkes Lucescu'nun pardesüsünü çok beğendi. Bunu Lucescu'ya söylemişler, 'Üzerindeki pardesüyü bütün oyuncular beğendi' diye. Ligin ilk yarısında oluyor bu olay. Ocak ayının başında ikinci yarı için hazırlıklara başlayacağız. Antrenmana bir geldik, tam 24 tane pardesü. Aynı pardesüden futbolcuların hepsine dağıttı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

'TÜRK FUTBOLU ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ'

"Onu kelimelere sığdırmak gerçekten zor." diyen Hasan Şaş, "Bana kattıkları, bana verdiği değer, kurduğu o baba-oğul ilişkisi… Hepsi için minnettarım. Türk futbolu çok büyük bir değerini kaybetti." ifadelerini kullandı.