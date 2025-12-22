Yeniçağ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, bu manevi dönemin yalnızca inanç dünyasına değil, toplumsal sorumluluk bilincine de güçlü bir çağrı niteliği taşıdığını ifade etti. Yörük, üç ayların bireysel arınmanın ötesinde, ortak değerleri yeniden düşünmeye davet eden özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Regaip Kandili’nin anlamının temenni cümlelerinden ibaret olmadığını belirten Yörük, bu mübarek gecelerin; adalet, merhamet ve hakkaniyet gibi kavramların hayatın her alanında yeniden hatırlanması için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Yörük, “Toplum olarak karşı karşıya kaldığımız zorluklar, vicdanı ve sağduyuyu daha güçlü biçimde öne çıkarmamızı zorunlu kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik sıkıntılar ve sosyal kırılmaların derinleştiği bir süreçte, üç ayların dayanışma kültürünü güçlendiren bir iklim sunduğunu ifade eden Yörük, bu manevi sürecin ayrıştırıcı dili geride bırakan, ortak aklı ve toplumsal huzuru önceleyen bir anlayışa vesile olması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasının sonunda Balıkesirli vatandaşlar başta olmak üzere tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik eden Hasan Fehmi Yörük, bu mübarek zamanların Türkiye’ye umut, adalet ve güçlü bir birlik duygusu kazandırmasını temenni etti.