Disney+ platformunda yayınlanan Konuşanlar’ın yeni sezon takvimi açıklandı. Hasan Can Kaya’nın seyircilerle buluştuğu program, aranın ardından 2 Ekim tarihinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
KONUŞANLAR YENİ SEZONA DÖNÜYOR
Soru ve yorumlarıyla programın akışına yön veren Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar, yeni sezon çekimlerini tamamladı. Yeni bölümleri merakla beklenen yapımın dönüş tarihi, hazırlanan afiş ve tanıtım videosuyla izleyicilere duyuruldu.
2 EKİM’DE YENİ BÖLÜM
Konuşanlar, 2 Ekim’de Disney+ ekranlarında yeni sezon serüvenine başlayacak. Hasan Can Kaya’nın sunacağı programda, farklı konuklarla seyircilerin katılım sağladığı sohbetler ve eğlenceli anlar izleyiciyle buluşacak.