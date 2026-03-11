Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu

Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu

Hasan Can Kaya, popüler programı Konuşanlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ünlü komedyenin şimdi ise özel hayatında önemli bir adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu - Resim: 1

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Kaya’nın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile nişan hazırlığında olduğu öğrenildi.

Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu - Resim: 2

NİŞAN TARİHİ NETLEŞTİ

Posta Gazetesi’nin haberine göre çift, 29 Mart’ta Feriye Sarayı’nda düzenlenecek sade bir törenle nişanlanacak. Organizasyona aile üyeleri ve yakın dostların katılması planlanıyor.

Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu - Resim: 3

HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN KARAR

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya’nın bu sürpriz kararı, hayranları arasında da büyük merak uyandırdı.

Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu - Resim: 4
Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu - Resim: 5

Sanat dünyasında çalışmalarını sürdüren bir ressam olduğu belirtilen Duygu Karabaş ile Kaya’nın ilişkilerini uzun süredir kamuoyundan uzak şekilde yürüttükleri biliniyor.

Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu - Resim: 6
Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu - Resim: 7

Çiftin nişan hazırlıklarına ise şimdiden başladığı konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
