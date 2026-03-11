Kariyerindeki başarılarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Kaya’nın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile nişan hazırlığında olduğu öğrenildi.
Hasan Can Kaya evleniyor: Nişan tarihi belli oldu
Hasan Can Kaya, popüler programı Konuşanlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ünlü komedyenin şimdi ise özel hayatında önemli bir adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor.Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
1 7
NİŞAN TARİHİ NETLEŞTİ
Posta Gazetesi’nin haberine göre çift, 29 Mart’ta Feriye Sarayı’nda düzenlenecek sade bir törenle nişanlanacak. Organizasyona aile üyeleri ve yakın dostların katılması planlanıyor.
2 7
HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN KARAR
Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya’nın bu sürpriz kararı, hayranları arasında da büyük merak uyandırdı.
3 7
4 7
Sanat dünyasında çalışmalarını sürdüren bir ressam olduğu belirtilen Duygu Karabaş ile Kaya’nın ilişkilerini uzun süredir kamuoyundan uzak şekilde yürüttükleri biliniyor.
5 7
6 7
Çiftin nişan hazırlıklarına ise şimdiden başladığı konuşuluyor.
7 7
Kaynak: Haber Merkezi