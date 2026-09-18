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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman ve eski Jandarma mensubu Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Hasan Ataman, Ali İşgören ve Necip Doğan, dün İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Atilla Uğur'un ise, Kıbrıs'ta olduğu ortaya çıkmıştı.

Hasan Atilla Uğur, KKTC Ercan Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelmiş ve gözaltına alınmıştı.