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Kaynak: İHA

Bilecik'te Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde üreticiler örtü altı domates hasadına başladı.

Hasat öncesinde seraları gezen Vali, üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Söğüt ilçesinde yaklaşık 2 bin 350 dekar, Çaltı Köyü’nde ise yaklaşık bin dekar örtü altı alanda domates yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor.

Seralarda dekar başına ortalama 8 ton verim elde edilirken, 2026 yılı örtü altı domates hasadı 10 Haziran itibarıyla başladı.

Bölgede üretim ve hasat çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.