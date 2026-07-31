Hasadı bitti, asıl kazanç şimdi başlıyor: Litresi 8 bin liradan alıcı buluyor

Doğan, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Verimsiz arazileri üretime kazandırmak ve ilçemize yeni bir yaşam alanı oluşturmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz Lavanta Bahçesi, her geçen yıl daha da gelişerek kentimize değer katıyor. Mor rengiyle doğaya ayrı bir güzellik katan bahçemiz, hem hemşehrilerimizin yoğun ilgisini görüyor hem de üretime katkı sağlıyor. Bu yılki lavanta hasadımızı da başarıyla tamamladık. Büyük bir özenle topladığımız lavantaları şimdi damıtma sürecinden geçirerek doğal lavanta yağına dönüştüreceğiz. Merkezefendi’nin eşsiz kokusunu taşıyan bu lavanta yağları, ilçemizin doğal zenginliğini şişelere taşıyarak yaşamın her anına eşlik edecek."