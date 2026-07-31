Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan 35 dekarlık Lavanta Bahçesi'nde bu döneme ait hasat faaliyetleri sona erdi. Elde edilen 15 bin lavanta, damıtma işleminden geçirilerek saf lavanta yağı haline getirilecek. Litre fiyatı piyasada 6 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında alıcı bulan bu doğal yağ vasıtasıyla, ilçenin ekonomik üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.
Hasadı bitti, asıl kazanç şimdi başlıyor: Litresi 8 bin liradan alıcı buluyor
Merkezefendi Belediyesi'nin 35 dekarlık Lavanta Bahçesi'nde 15 bin lavantanın hasadı tamamlandı. Damıtılarak doğal yağa dönüştürülecek lavantalardan elde edilecek ürünün litresi piyasada 6 bin 500 ile 8 bin TL arasında alıcı bulurken, üretimin ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, Merkezefendi Belediyesi, Yenişafak Mahallesi'nde oluşturduğu Lavanta Bahçesi'nde bu yılın hasat çalışmalarını tamamladı.
Yaklaşık 35 dekarlık alanda yetiştirilen 15 bin lavanta bitkisi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla toplandı. Hasadı tamamlanan lavantalar, damıtma işlemlerinin ardından doğal lavanta yağı olarak şişelenerek değerlendirilecek.
Hasat öncesinde bahçede bakım ve temizlik çalışmaları yapılırken, olgunlaşan lavantalar ekipler tarafından özenle biçildi. Toplanan lavantalar, yağ elde edilmesi amacıyla damıtma sürecine alınacak. Üretilecek doğal lavanta yağlarının şişelenerek kullanıma sunulması planlanıyor.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Lavanta Bahçesi'nin yalnızca üretim açısından değil, ilçeye
kazandırdığı görsel değer bakımından da önemli bir proje olduğunu ifade etti.
Doğan, açıklamasında şunları dile getirdi:
"Verimsiz arazileri üretime kazandırmak ve ilçemize yeni bir yaşam alanı oluşturmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz Lavanta Bahçesi, her geçen yıl daha da gelişerek kentimize değer katıyor. Mor rengiyle doğaya ayrı bir güzellik katan bahçemiz, hem hemşehrilerimizin yoğun ilgisini görüyor hem de üretime katkı sağlıyor. Bu yılki lavanta hasadımızı da başarıyla tamamladık. Büyük bir özenle topladığımız lavantaları şimdi damıtma sürecinden geçirerek doğal lavanta yağına dönüştüreceğiz. Merkezefendi’nin eşsiz kokusunu taşıyan bu lavanta yağları, ilçemizin doğal zenginliğini şişelere taşıyarak yaşamın her anına eşlik edecek."
Hasat edilmesi tamamlanan lavantalardan elde edilecek doğal yağların şişelenmesiyle birlikte, ilçenin tarımsal üretimine katkı sağlanması hedefleniyor.
Lavanta, kozmetik, aromaterapi, kişisel bakım ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılan değerli bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor.
YÜKSEK KATMA DEĞER
Toplanan çiçeklerin damıtılmasıyla üretilen saf lavanta yağı, az miktarda elde edilmesi sebebiyle yüksek katma değerli ürünler sınıfında...
Bu ürünün 1 litresi, kalitesine ve çeşidine göre piyasada ortalama 6 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında alıcı buluyor.
Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yılki hasattan elde edilecek
lavanta yağlarının satışına ilişkin fiyat veya satış takvimi henüz açıklanmadı.