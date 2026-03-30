Karabük Belediyesi tarafından 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sosyal yaşam alanı "Has Bahçe" hizmete açıldı.

Yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede; geniş yeşil alanlar, çocuk oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

620 metrekarelik sosyal tesis binası içerisinde bulunan restoran ve çok amaçlı alan, uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla vatandaşlara sunuluyor.

Ailelerin birlikte vakit geçirebileceği modern bir ortam sunan Has Bahçe, kısa sürede yoğun ilgi gören bir yaşam alanı oldu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da tesisi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Alanda incelemelerde bulunan Çetinkaya, hemşehrilerle sohbet ederek görüş ve talepleri dinledi.

Başkan Özkan Çetinkaya, Has Bahçe’nin her yaştan vatandaşı bir araya getiren önemli bir yaşam alanı haline geldiğini belirtti. Uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla vatandaşların bu alanlardan en iyi şekilde faydalanmasını önemsediklerini ifade etti.

Çetinkaya, Karabük’te sosyal yaşamı güçlendiren projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.