Leavesden Stüdyoları’nda kurulan dev setten süpürgeler, asalar, büyü kitapları ve dekor amaçlı kullanılan sahte yiyeceklerin kaybolduğu ortaya çıktı. Art arda yaşanan kayıpların ardından yapım ekibi güvenlik önlemlerini artırarak “mikroçip takip sistemi” uygulamasını devreye soktu.

Set alanındaki dinlenme noktalarına asılan bilgilendirme afişlerinde, artık tüm aksesuarların mikroçiple izlendiği ve her hareketin günlük olarak kayıt altına alındığı belirtildi. Çalışanlara yapılan uyarıda ise izinsiz şekilde taşınan her eşyanın sistem tarafından tespit edileceği, hırsızlık girişiminde bulunan kişilerin ise anında işten çıkarılacağı ifade edildi.

Öte yandan yapımcıların, kaybolan aksesuarların satışa çıkarılma ihtimaline karşı ikinci el alışveriş platformlarını da yakın takibe aldığı öğrenildi.

Merakla beklenen dizide Harry Potter karakterini Dominic McLaughlin canlandırırken, Hermione Granger rolünde Arabella Stanton, Ron Weasley rolünde ise Alastair Stout yer alıyor. Kadronun yetişkin oyuncuları arasında John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Warwick Davis (Filius Flitwick) ve Sirine Saba (Pomona Sprout) bulunuyor.