Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu

Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu

Harry Potter dizisinin ikinci sezonunda Dobby, Ginny Weasley ve Tom Riddle karakterlerini canlandıracak oyuncular belli oldu. HBO’nun merakla beklenen yapımında genç ve usta isimlerden oluşan güçlü kadroya yeni oyuncular katılıyor.

Kaynak: Diğer
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Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu - Resim: 1

Dünyanın en popüler fantastik kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter, HBO Max platformu üzerinden televizyon dizisi olarak izleyicilerle buluşacak.

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Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu - Resim: 2

T24'ün haberine göre, J.K. Rowling’in dünyaca ünlü kitap serisinden birebir uyarlanan HBO Original yapımının yeni sezonunda ev cini Dobby, Ginny Weasley ve Lord Voldemort'un gençliği olan Tom Riddle karakterlerine hayat verecek isimler belli oldu.

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Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu - Resim: 3

Warner Bros. Discovery’nin dev bütçeli yapımında hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, projenin merakla beklenen ikinci sezonuna dair heyecan verici yeni gelişmeler paylaşıldı.

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Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu - Resim: 4

Açıklanan resmi kadro bilgilerine göre; sevilen ev cini Dobby karakteri Lenny Rush tarafından seslendirilecek.

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Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu - Resim: 5

Dumbledore'un Ordusu'nun önemli üyelerinden Ginny Weasley rolünü Bonnie Hill üstlenirken, serinin karanlık anlatısında kritik bir yere sahip olan Tom Riddle karakterini ise genç aktör Billy Barratt canlandıracak.

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Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu - Resim: 6

Hogwarts kadrosunda Albus Dumbledore rolünü usta aktör John Lithgow, Minerva McGonagall’ı Janet McTeer, Severus Snape’i Paapa Essiedu, Rubeus Hagrid’i Nick Frost ve Gilderoy Lockhart karakterini ise Kit Harington canlandırıyor.

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Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu belli oldu - Resim: 7

Ayrıca Lucius Malfoy rolünde Johnny Flynn, Molly Weasley rolünde Katherine Parkinson ve Vernon Dursley rolünde Daniel Rigby gibi tecrübeli isimler yer alıyor.,

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