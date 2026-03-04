Manchester United forması giyen İngiliz savunmacı Harry Maguire’ın Yunanistan’da yargılandığı dava sonuçlandı. Yunan mahkemesi, 2020 yılında Mikonos Adası’nda yaşanan olayla ilgili verilen mahkumiyet kararını onadı.

32 yaşındaki futbolcu, “basit yaralama”, “gözaltına direnme” ve “rüşvet girişimi” suçlamalarıyla yargılanıyordu. Mahkeme, Maguire’ı üç suçlamadan da suçlu bularak 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.

OLAY MİKONOS’TA YAŞANDI

Söz konusu olay, Ağustos 2020’de Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda yaşanan bir kavganın ardından başladı. Maguire’ın kavga sonrası polis tarafından gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinde polis memurlarına direnç gösterdiği iddia edildi.

Savcılık ayrıca İngiliz futbolcunun gözaltı sırasında rüşvet teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

HUKUKİ SÜREÇ YILLARCA DEVAM ETTİ

Maguire’ın avukatları yaklaşık altı yıldır futbolcunun adını temize çıkarmak için hukuki mücadele yürütüyordu. İngiliz savunmacı, kararın açıklandığı duruşmaya katılmadı.