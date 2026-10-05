Bayern Münih, Harry Kane'in sözleşmesini uzatmak için önemli bir adım attı.

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Sky muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Alman ekibi ile 33 yaşındaki İngiliz yıldız, yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Harry Kane imzayı atıyor: Anlaşma sağlandı - Resim : 2

SÖZLEŞME 2029'A KADAR UZATILACAK

Taraflar arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve Kane'in kontratının 2029 yılına kadar uzatılmasının planlandığı belirtildi.

Son detaylar üzerinde çalışmaların devam ettiği aktarılırken henüz resmi imza için bir tarih belirlenmediği kaydedildi.