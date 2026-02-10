Bundesliga'da çıktığı 84 maçta 86 gol atarak etkileyici bir performans sergileyen Harry Kane’in adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmaya başladı.

Kicker’ın haberine göre; İngiliz golcü, yaz transfer dönemi öncesinde Suudi Pro Ligi kulüplerinin radarına girdi.

70 MİLYON EURO DETAYI

2027’ye kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan Kane’in kontratında yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde bir serbest kalma maddesi bulunduğu iddia edildi.

Bu maddenin daha önce düşünüldüğü gibi ocak ayında değil, şubat sonunda devreye girdiği ifade ediliyor. Ancak yıldız oyuncunun ayrılık için önce kulübe talebini bildirmesi gerekiyor.

Al-Ahli ve Al-Ittihad’ın 30 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldığı belirtilirken bazı Premier Lig kulüplerinin de Kane’in temsilcileriyle temas kurduğu öne sürüldü.

BAYERN MUNIH'TE MUTLU

Bayern Münih formasıyla bu sezon da etkileyici performansını sürdüren Kane, Bundesliga’da 21 maçta 24 gol attı. İngiliz forvet, tüm kulvarlarda 40 maçta 45 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Ailesini Münih’e taşıyan ve Almanya’da mutlu olduğu belirtilen Kane’in Orta Doğu’ya transfer fikrine nasıl yaklaşacağı ise belirsizliğini koruyor.

DÜNYA KUPASI ETKENİ VE PREMIER LİG İHTİMALİ

Kane’in 2026 Dünya Kupası öncesinde geleceğiyle ilgili net bir karar vermesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan Premier Lig’e dönüş ihtimali de gündemde. Kariyerinde ligde 213 gole ulaşan Kane’in, Alan Shearer’ın 260 gollük rekorunu kırmak için İngiltere’ye dönebileceği konuşuluyor. Tottenham’ın olası bir geri satın alma maddesine sahip olduğu da iddialar arasında yer alıyor.