Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da bir otomobilin tahliye kanalına düşmesiyle meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Harran ilçesindeki Aslankuyusu ile Aydüştü mahalleleri arasındaki yolda yaşandı. Ali K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, tahliye kanalına devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan üç yaralı, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.