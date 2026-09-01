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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Ankara'daki Kara Harp Okulu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törende 807’si karacı, 271’i denizci ve 198’i havacı olmak üzere toplam 1276 genç teğmen mezun oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan bu anlamlı törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni mezunları "Merhaba Harbiyeliler" sözleriyle selamladı.

İMAM HATİPLİ BİRİNCİ

Törende, dereceye giren teğmenlerin eğitim geçmişleri dikkat çekti. MSÜ Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan ve yeni teğmenlere mezuniyet andını okutan Ahmet Burak Değirmenci'nin, Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu belirtildi.

Dönem birincisi Değirmenci'nin yanı sıra, Deniz Harp Okulu birincisi Cihan Gülütaze ve Hava Harp Okulu birincisi Meriç Akın, diplomalarını doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Harp okullarındaki başarı tablosunda dikkat çeken bir diğer isim ise Hava Harp Okulu'nu ikincilikle bitiren Sercan Özdemir oldu.

Bursa Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Özdemir ve dereceye giren diğer genç teğmenlere diplomaları; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları tarafından takdim edildi.