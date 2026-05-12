TT Custom tarafından geliştirilen yeni chopper modeli BÖRÜ, düzenlenen özel bir organizasyonla tanıtıldı. Buluşmada BÖRÜ sahipleri kendi şase numaralarını seçerek rezervasyon süreçlerini tamamladı. 001 numaralı şaseyi Oktay Kaynarca, 0023 numaralı şaseyi ise Berk Oktay tercih etti. Katılımcılar, Tarhan Telli ile bir araya gelerek kendi şase numaralarını belirleme imkânı buldu. Yoğun ilgi nedeniyle 2027 yılının ikinci 6 ayına kadar olan tüm BÖRÜ modellerinin sahiplenildiği açıklandı. Üretim ve teslimat süreçlerinin, seçilen şase numarası sıralamasına göre ilerleyeceği bildirildi.

Normal satış bedeli 1 milyon 599 bin TL olan özel üretim model, lansmana özel olarak ilk 21 adet için 888 bin TL fiyat ayrıcalığıyla satışa sunuldu ve 10 dakika içinde tüm motosikletlerin sahiplerini bulduğu belirtildi.

Etkinlikte konuşan Tarhan Telli, BÖRÜ’nün yalnızca bir motosiklet olmadığını, yılların emeği ve custom kültürünün gerçeğe dönüşmüş hali olduğunu ifade etti. 2027 yılının ilk 6 ayına kadar planlanan tüm TT Custom BÖRÜ üretimlerinin sahiplenildiğini ve üretim haklarının tamamen satıldığını belirten Telli, bunun kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Türkiye’nin markası olmanın ve bu kadar güçlü şekilde sahiplenilmenin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Türk insanının tarih boyunca üretimde, sanatta, ticarette ve hayallerinin peşinden giderken gücünü gösterdiğini belirten Telli, BÖRÜ’nün de bu ruhun yansıması olduğunu ifade etti. BÖRÜ’nün bir motosikletten fazlası olduğunu, bir duruş, bir karakter ve bir kimlik taşıdığını dile getirdi.

Berk Oktay ise 0023 numaralı TT Custom BÖRÜ şasesini tercih ettiğini, bu numarayı uğurlu gördüğünü ve basketbol oynadığı dönemlerde Michael Jordan’ın forma numarasından etkilenerek bu sayıya özel bir bağ kurduğunu ifade etti.

Eti Bisküvileri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Turan da Tarhan Telli ile uzun yıllara dayanan çocukluk arkadaşlıklarının ardından 013 numaralı özel TT Custom BÖRÜ siparişini kendisine ayırttığını açıkladı.