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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, New York ile Ontario eyaleti sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalaması dijital haritalara yansıdı. Google'ın ardından Apple da harita uygulamasında isim değişikliği güncellemesini hayata geçirdi.

SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİK BÖLGESEL OLARAK UYGULANACAK

Apple tarafından yapılan açıklamada, güncellemenin yalnızca ABD sınırları içindeki kullanıcılara "Amerika Gölü" şeklinde gösterileceği bildirildi. Kanadalı kullanıcılar gölü kendi ekranlarında "Ontario Gölü" olarak görmeyi sürdürürken, uluslararası kullanıcıların ekranlarında ise her iki isim birlikte yer alacak.

GOOGLE DA BENZER BİR ADIM ATMIŞTI

Kuzey Amerika'nın Beş Büyük Gölü arasında gösterilen kritik su kütlesi için benzer bir adımı daha önce Google da atmıştı. Google Haritalar, ABD'li kullanıcılar için ismi güncellerken Kanada'daki kullanıcılar için mevcut adı koruma kararı almıştı.

Söz konusu kararname, iki ülke arasında yükselen ticari gerilimlerin gölgesinde 27 Ağustos tarihinde imzalanmıştı.