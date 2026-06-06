Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında

Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında

Kayseri’de çıkışı olmayan 8 kilometrelik drenaj kanalı, sağanak yağışla birlikte taştı. Evler ve tarlalar sular altında kalırken, canını zor kurtaran mahalle sakinleri plansız projeye isyan ederek çözüm istedi.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 1

Kayseri'de 8 kilometre uzunluğu bulunan ve çıkışı olmayan kanaldan akan sular, tarlaları ve evleri su altında bıraktı. Yağışla birlikte kanalda yükselen sular tarlalara ve mahalle sakinlerinin evlerine doldu.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 2

Kayseri'de öğle saatlerinde sonra başlayan ve giderek etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağışta Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi sınırında sona eren 8 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğindeki su kanalında akan sular da sele dönüştü. Mahalledeki birçok tarla ve ev ile garaj sel sularının altında kaldı.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 3

Tarlalardaki ekinler zarar görürken, mahalleli yaşanan seli çıkışı olmayan ve mahalle sınırında sona eren kanala bağladı. Kanal yapılmadan önce böyle bir sorunla karşılaşmayan mahalleli yetkililerden konuyla ilgilenmelerini istedi.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 4

Tarlası ve evi suyun altında kalan Kezban Gümüşsoy, "60 yıldır Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşıyorum. Böyle bir sel görmedik. Drenaj Kanalı yüzünden evlerimiz, ekinlerimiz suyun altında kaldı. Biz zor kurtulduk. Evimizde suyun altında kaldı" dedi.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 5

Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Sarımsaklı'daki drenaj kanalı dedikleri kanal, 2 yıl sonra Sarımsaklıyı haşat etti. Çiftçilerin ne ekini ne buğdayı ne de evleri kaldı. Bu kanal açılırken biz söyledik. Buranın önleminin alınmasını söyledik. Kesinlikle alınmadı. Köyümüzde her yer bataklık ve çamur. Bu halk bunu hak etmiyor. Çiftçimiz mağdur" ifadelerini kullandı.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 6

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "2 yıldır çırpınıyoruz. Yolun 2 tarafına 8 kilometre uzunluğunda 2 tane kanal açıp, bu kanalı bir yere bağlamamak, bir kasıttır. 2 haftada da 2 kez Sarımsaklı'yı su bastı. İnsanların ekinleri perişan, evlerini su basmış ama hala bir çözüm üretilmiyor.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 7

Bundan sonra yağacak her yağmurda burayı su basacak. 8 kilometrelik kanalı bir yerde bitirirseniz o su orada durmaz. Şu anda bu köylü mağdur" şeklinde konuştu.

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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 8
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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 9
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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 10
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Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında - Resim: 11
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Kaynak: İHA
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