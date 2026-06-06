Haritada var, çıkışı yok: Çiftçinin emeği sular altında

Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Sarımsaklı'daki drenaj kanalı dedikleri kanal, 2 yıl sonra Sarımsaklıyı haşat etti. Çiftçilerin ne ekini ne buğdayı ne de evleri kaldı. Bu kanal açılırken biz söyledik. Buranın önleminin alınmasını söyledik. Kesinlikle alınmadı. Köyümüzde her yer bataklık ve çamur. Bu halk bunu hak etmiyor. Çiftçimiz mağdur" ifadelerini kullandı.