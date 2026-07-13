15,3 inçlik kompakt ekran boyutuna sahip olan bu yeni canavar, harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan, AMD'nin en güncel Ryzen AI Max+ 392 işlemcisi ve entegre Radeon 8060S grafik birimiyle mobil pazarda ezber bozmaya hazırlanıyor.

LENOVO LEGİON R9000X 2026 GÜÇLÜ DONANIMLARLA GELİYOR

Yeni Legion R9000X modelinin kalbinde, AMD’nin gelişmiş Zen 5 mimarisi temel alınarak geliştirilen Ryzen AI Max+ 392 işlemcisi yer alıyor. 4 nanometre üretim süreciyle banttan inen bu işlemci, 12 çekirdek ve 24 iş parçacıklı yapısıyla 5 GHz turbo frekans hızlarına kadar ulaşabiliyor. Grafik cephesinde ise RDNA 3.5 mimarili, toplam 40 İşlem Birimi (CU) barındıran Radeon 8060S entegre grafik işlemcisi görev yapıyor. Harici ekran kartı yerine bu güçlü APU mimarisini tercih eden Lenovo, performanstan ödün vermeden çok daha hafif ve kompakt bir sistem yapısı oluşturmayı başarıyor. 15,5 mm kalınlığı ve sadece 1,55 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken kasada, bileşenlerin ürettiği ısıyı dizginlemek için ikinci nesil QianKun soğutma teknolojisi kullanılıyor. Sistem, en yüksek performans modunda toplamda 120 W güç çıkışına erişebiliyor.

ÜST DÜZEY OLED EKRAN VE BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ FARK YARATIYOR

Cihazın ekran tarafında, 2560 × 1600 piksel çözünürlüğe sahip 15,3 inçlik premium bir OLED panel bizleri karşılıyor. 165 Hz yenileme hızı ve 0,3 ms gibi ultra düşük tepki süresi sunan bu ekran, VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikasıyla derin siyahlar vadediyor. DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan ve X-Rite fabrika kalibrasyonu sayesinde Delta E değeri 1'in altında olan panel, profesyonel içerik üreticileri için kusursuz renk doğruluğu sağlıyor. 64 GB LPDDR5X-8000 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı ile donatılan bilgisayarda, kapasite artırımı için ikinci bir M.2 yuvası da mevcut. Çift 40 Gbps USB4 portu ve DisplayPort 2.1 desteği sayesinde harici olarak 8K çözünürlükte 60 Hz veya 4K çözünürlükte 240 Hz görüntü aktarımı yapılabiliyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ TEK BİR KASADA BULUŞUYOR

Kablosuz bağlantı tarafında en yeni Wi-Fi 7 standardını destekleyen model; dört hoparlörlü güçlü ses sistemi, Windows Hello destekli 5 MP gizlilik kapaklı web kamerası ve 1,5 mm tuş seyahat mesafesine sahip klavyesiyle eksiksiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Cihaz, USB-C arabirimi üzerinden 180 W hızlı şarj desteğinin yanı sıra standart 100 W USB Power Delivery uyumluluğu ile de mobiliteyi artırıyor. Teknolojinin sınırlarını zorlayan Lenovo Legion R9000X 2026’nın Çin pazarındaki başlangıç fiyatı ise 20.999 yuan (yaklaşık 3.098 dolar) olarak belirlendi.