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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca Harezmi Eğitim Modeli çalışmalarında görev alan öğretmenlere, eğitim tamamlama sertifikaları Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üretmelerini hedefleyen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında; öğretmenler ve öğrenciler yıl boyunca araştırma, tasarım ve üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen sertifika töreninde, öğretmenlere eğitim sürecindeki özverili çalışmaları ve eğitime sundukları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek törenin ardından yaptığı açıklamada, “Eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlayan, emek ve gayretleriyle geleceğin güçlü bireylerinin yetişmesine destek olan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.