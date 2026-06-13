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Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Kırdamları Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.U. (44) yönetimindeki kamyonetten hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Aracından duman çıktığını fark eden sürücü A.U., soğukkanlılığını koruyarak kamyoneti hemen yol kenarına çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının ardından kamyonet tamamen yanarak adeta küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı inceleme sürüyor.