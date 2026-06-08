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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iş kazası can aldı. Bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada traktöründen inen 70 yaşındaki Fazlı Dal, aracın hareket etmeye başladığını görünce müdahale etmek istedi.

Yanıkkışla Mahallesi Taşkesiği mevkisinde yaşanan olayda, iddiaya göre el frenini çekmeden traktörden inen Dal, hareket halindeki aracı durdurmak için yeniden üzerine çıkmaya çalıştı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden yaşlı adam, traktörün altına düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Fazlı Dal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Dal'ın cenazesi otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.