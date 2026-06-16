Harbiye'de Kazım Koyuncu gecesi: Biletler dakikalar içinde bitti

ÜCRETSİZ ETKİNLİĞİN BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE BİTTİ

İBB Kültür imzasını taşıyan ve hiçbir ücret talep edilmeden halka açık düzenlenen bu dev projenin giriş belgeleri Biletix platformu vasıtasıyla dağıtıma sunuldu. Sanatçının hatırasına sahip çıkan İstanbulluların ve sadık dinleyicilerinin adeta akın ettiği dijital platformda, anma programına ait tüm yerler çok kısa bir zaman zarfında tamamen rezerve edildi.