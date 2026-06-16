Karadeniz ezgilerini kitlelere sevdiren efsanevi müzisyen Kazım Koyuncu, aramızdan ayrılışının 21. yıl dönümünde İstanbul’da çok özel bir organizasyonla yad edilecek. İBB Kültür ortaklığında hayata geçirilen ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sanatseverleri bir araya getirecek olan anma gecesinin giriş biletleri, yoğun talep nedeniyle saniyeler içinde kapışıldı.
Harbiye'de Kazım Koyuncu gecesi: Biletler dakikalar içinde bitti
Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında İBB Kültür organizasyonuyla Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ücretsiz bir konserle anılacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı gecenin biletleri, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi.Kaynak: Diğer
Eserleriyle, hayata karşı duruşuyla ve toplumsal meselelerdeki hassasiyetiyle hafızalarda silinmez bir yer edinen usta sanatçı için organize edilen bu buluşma, şimdiden büyük bir heyecan yarattı.
Yaşam serüveni erkenden noktalanan "Şair Ceketli Çocuk", vefatının üzerinden geçen 21 yılın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenecek "Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz" temalı dinletiyle Harbiye sahnesinde anılacak.
ANILAR VE UNUTULMAZ EZGİLER TEK BİR ÇATI ALTINDA
19 Haziran Cuma günü saat 21.00 itibarıyla kapılarını açacak olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki bu görkemli buluşmada, yalnızca Koyuncu'nun klasikleri çınlamayacak. Merhum sanatçının adalet ve özgürlük temelli yaşam öyküsünden çarpıcı kesitler, kendi ses kayıtlarından derlenen konuşmalar ve gün yüzüne çıkmamış kişisel arşiv videoları dev ekranlara yansıtılarak katılımcılara hüzünlü ve gururlu dakikalar sunacak.
DEV KADRO SAHNEDE BULUŞUYOR
Bu anlamlı törenin sunum sorumluluğunu sinema ve tiyatro dünyasından Seda Türkmen ile Berkay Ateş birlikte omuzlarken, müzik camiasının simge figürleri Kazım Koyuncu klasikleriyle sahne alacak.
Anma programında mikrofon başına geçecek olan müzisyenler ve kolektif yapılar şu şekilde sıralandı:
Şevval Sam, Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Aydoğan Topal, Erdal Güney, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu, Peradi Ensemble ve Hopa Kent Orkestrası.
ÜCRETSİZ ETKİNLİĞİN BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE BİTTİ
İBB Kültür imzasını taşıyan ve hiçbir ücret talep edilmeden halka açık düzenlenen bu dev projenin giriş belgeleri Biletix platformu vasıtasıyla dağıtıma sunuldu. Sanatçının hatırasına sahip çıkan İstanbulluların ve sadık dinleyicilerinin adeta akın ettiği dijital platformda, anma programına ait tüm yerler çok kısa bir zaman zarfında tamamen rezerve edildi.