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Kariyerindeki hızlı yükselişi, hit şarkıları ve güçlü yorumuyla Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından biri haline gelen Melike Şahin, şimdilerde anne olmanın tatlı heyecanını yaşıyor. Altı yıllık beraberliğin ardından 2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz aylarda sahnede hamile olduğunu müjdeleyen ünlü sanatçı, doğuma sayılı günler kala sevenleriyle Harbiye’de buluştu.

KOLTUKLARA ÖZEL MEKTUP BIRAKTI

Erkek bebek bekleyen ve yedi aylık hamile olan Melike Şahin, biletleri günler öncesinden tükenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki iki günlük konser serisiyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Sahneye belirginleşen karnıyla çıkan başarılı sanatçı, konser öncesinde dinleyicilerine büyük bir jest yaptı. Bütün koltuklara el yazısıyla kaleme aldığı özel bir mektup bıraktıran Şahin, “Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun” sözleriyle Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranına duygusal anlar yaşattı.

"ARNAVUT KALDIRIMI" SÜRPRİZİ SAHNEDE DAMGA VURDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve hamileliğinin son döneminde de temposunu düşürmeyen ünlü şarkıcı, gecede sahne performansıyla tam not aldı. Melike Şahin'in konser maratonuna damga vuran en büyük sürpriz ise Demet Sağıroğlu’nun unutulmaz eseri “Arnavut Kaldırımı” cover'ı oldu. İlk kez seslendirdiği bu parçayı kendine has yorumu ve sahne enerjisiyle birleştiren sanatçı, izleyicilerden dakikalarca alkış topladı.

Doğum öncesi son konser serisine hız kesmeden devam eden Melike Şahin, 3 ve 13 Ağustos 2026 tarihlerinde yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşarak sahnelere kısa bir doğum arası vermeye hazırlanıyor.